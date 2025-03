L’association Saint-Médar-d’Aunis d’hier et d’aujourd’hui vous invite au Printemps du livre, spécial bande-dessinée et mangas, dimanche 30 mars, à la salle de l’Archipel. Rendez-vous de 10h à 18h. C’est en partenariat avec la bibliothèque La Méridienne et le soutien de la mairie. Venez rencontrer une vingtaine d’auteurs, illustrateurs, maisons d’éditions, association. Sur place : expositions et causeries. L’entrée est gratuite. Renseignements au 06 43 09 15 67.