À Saint-Georges-du-Bois, l’association BD sport auto organise un loto dimanche 30 mars, à 14H. À gagner : 400€ de cartes cadeaux, électroménagers, corbeille de fruit, vin, des bons d’achat et de nombreux autres lots. 2€ le carton, 10€ les 6 et 20€ les 12. Formule à partir de 20€. Non partageable. Bingo Américain, partie spéciale et tombola vous seront proposés. Sur place buvette et restauration. Renseignements et réservations au 06 27 34 34 22. Ouverture des portes à 12h30. Tablette et téléphone interdits.