La Ville de Surgères et le Conseil municipal des jeunes organisent un concours de Lego. Il aura lieu le dimanche 30 mars dans la salle du Castel park. Attention, il faut faire vite pour s’inscrire, car il ne reste plus qu’une session disponible pour pouvoir participer. Le créneau du matin affiche déjà complet. Mais il reste des places l’après-midi de 14h à 16h. La participation se fait en équipes de quatre personnes : trois enfants dès 8 ans et un adulte obligatoire. Il faut envoyer ses coordonnées à com@ville-surgeres.fr. C’est gratuit.