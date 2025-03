Les travaux de protection contre les submersions du fleuve Charente se poursuivent à Rochefort. Pour permettre la continuité de ce vaste chantier à 4,5 millions d’euros, l’avenue de la Libération est fermée à la circulation à partir d’aujourd’hui. Et ce jusqu’au 31 octobre. Des perturbations sont à prévoir, mais une déviation a été mise en place.

Les travaux de réalisation d’une digue le long du fleuve Charente, depuis l’entrée Est de Rochefort jusqu’à la Porte Bégon, impliquent la fermeture à la circulation automobile de l’avenue de La Libération, depuis l’embranchement de l’avenue Fuller jusqu’à l’avenue Bachelar. Fermeture qui va donc intervenir à partir de ce lundi 17 mars jusqu’au 31 octobre. Durant toute cette période, la circulation automobile vers Rochefort ou Tonnay-Charente sera déviée par l’avenue Bachelar, comme lors de l’entrée d’un cargo dans le port de commerce. Une exception sera faite pour les seuls véhicules légers ayant la nécessité d’accéder aux bureaux de ce même port. Les vélos pourront continuer d’emprunter l’avenue de La Libération sur une voie dédiée qu’ils pourront partager avec les véhicules légers en cas de croisement. Les piétons pourront emprunter le trottoir côté immeubles. Et les riverains de l’avenue William-Ponty seront autorisés à circuler, pour rejoindre leur logement, entre l’avenue Bachelar et le pont du port de commerce. Les accès aux différents commerces restent également autorisés.

La construction de cette digue, d’une longueur de 1,3 km et d’un mètre de haut, va permettre de protéger 1 350 habitants, 52 entreprises, 25 bâtiments publics et associatifs, ainsi que l’activité du port de commerce. Une bande de 3,50 mètres accueillera un espace de circulation partagé entre piétons et cyclistes. Plus qu’une simple protection, elle offrira un cheminement paysager entre le quartier Libération et le centre-ville.