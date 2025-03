Le Salon du mariage revient ce week-end à Saint-Xandre, près de La Rochelle. 2e édition de l’évènement qui se veut cette année unique et inclusif, avec notamment des défilés de robes de mariées, costumes et tenues de soirée pour tous types de morphologies, de la taille 36 au 52, avec des mannequins amateurs âgés de 18 à 60 ans. L’idée étant de permettre aux futurs mariés et à leurs proches de mieux se projeter. Une vingtaine d’exposants seront également sur place pour présenter leurs prestations. On écoute Maëva Cacaud, présidente de l’association Maëva’Song, qui organise le salon :

Rendez-vous demain et dimanche, de 10h à 18h, à la salle de l’Agora, à Saint-Xandre. L’entrée est gratuite.