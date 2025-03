Force ouvrière Charente-Maritime demande à l’État d’agir, après la découverte le 28 février dernier de tags antisémites et haineux, ainsi que des croix gammées, sur le mur d’enceinte du lycée Merleau-Ponty à Rochefort. Alors que les cours ont repris ce lundi, après deux semaines de congés scolaires, le syndicat, et plus particulièrement sa branche enseignante du second degré, réclame que tout soit mis en œuvre pour protéger l’ensemble des personnels de l’établissement. On écoute Jérôme Churlaud, secrétaire départemental du Syndicat National Force Ouvrière des Lycées et Collèges de Charente-Maritime :

Pour rappel, le préfet de la Charente-Maritime Brice Blondel a condamné la multiplication de ces actes dans le département, déclarant que tout devait être mis en œuvre pour retrouver les auteurs.