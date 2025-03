Ferrocampus lance sa première licence professionnelle ferroviaire avec La Rochelle Université. Dès la rentrée prochaine en septembre, 25 étudiants auront l’opportunité d’accéder à cette nouvelle formation sur un an, spécialisée dans les métiers de l’électricité et de l’énergie. Lancée par le campus universitaire ferroviaire, elle sera dispensée au sein du lycée Bernard-Palissy de Saintes. Les inscriptions seront ouvertes dès le 25 mars sur la plateforme « e-candidat » de l’université de La Rochelle, hors Parcoursup.

Créée en novembre 2020, l’association Ferrocampus propose et encourage l’accès à la formation, et œuvre pour mettre en avant la filière du ferroviaire auprès des nouvelles générations. Le développement de cette première licence professionnelle représente une nouvelle opportunité pour de futurs étudiants. La formation dure un an, sous contrat d’alternance. Plusieurs entreprises partenaires, spécialisées dans les infrastructures, la signalisation ou encore le matériel roulant ont déjà donné leur accord pour accueillir des jeunes alternants désireux de se former aux métiers du ferroviaire. Une aubaine pour les futurs diplômés de la formation, qui pourront par la suite prétendre à des postes tels que « technicien essai » ou « conducteur de travaux ».

Les candidats devront être diplômés d’un BTS électrotechnique, maintenance des systèmes et conception/réalisation des systèmes automatisés. A l’issue de cette licence, ils auront la possibilité de poursuivre leurs études ou bien d’arriver sur le marché du travail.

Ouverture des inscriptions le 25 mars prochain sur la plateforme dédiée « E-Candidat » de La Rochelle Université (hors Parcoursup). Les postulants auront ensuite jusqu’au 30 juin pour déposer leur dossier de candidature.

À noter qu’en 2027, Ferrocampus lancera sa deuxième licence professionnelle, ainsi qu’une école d’ingénieurs « SUP FERRO » spécialisée dans le ferroviaire.