À Courçon, une bourse aux oiseaux et foire à la volaille sont organisées dimanche 16 mars, de 9h à 17h, par l’Association rochelaise et charentaise des amis des oiseaux. L’entrée est à 1€ et gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. Venez exposer ou admirer les volatiles sur le parking et dans la salle socioculturelle. 3€50 le mètre linéaire. Pour les renseignements, vous pouvez appeler le 06 15 40 55 29 pour les oiseaux ou le 06 15 44 55 29 pour les volailles et sur clubrcao17@sfr.fr. Sous réserve de grippe aviaire.