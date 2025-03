Le Secours catholique organise un grand déballage samedi 15 mars, dans sa boutique, rue Théodore-Tournat à Surgères. Rendez-vous de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. Sur place, vous y trouverez des vêtements, chaussures, mobilier, sacs, bijoux, vaisselle, livres, jouets, puériculture et bien d’autres. Thé et café vous seront proposés. Pour les renseignements, vous pouvez contacter le 05 16 49 72 66 et par mail à secourscatholiquesurgeres@sfr.fr.