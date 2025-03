La Rochelle s’enfonce un peu plus dans le classement, après une 6e défaite consécutive. Les Maritimes se sont inclinés samedi soir à la capitale, sur le terrain du Stade français, à l’issue de la 18e journée de Top 14. Le score : 22 à 17, avec toutefois le point de bonus défensif. Les Jaune et Noir perdent deux places et sont 9e. Prochain match de Top 14 le 22 mars avec la réception de Castres, 5e du classement.