À Marsais, l’association Jordanoff auto sport organise un loto samedi 8 mars, à 20h30, à la salle du chat d’eau. Il sera préparé par Viviane et animé par Christophe. 1er lot 300€. 1€ le carton. Partie Spéciale avec 150€. Partie spéciale et jeux à 2€. Buvette et restauration. Tombola. Renseignements et réservations au 06 33 02 91 00. Ouverture des portes à 19h.