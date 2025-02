L’appel aux dons de fournitures scolaires pour Mayotte. La Communauté d’Agglomération de Saintes se mobilise pour récupérer des crayons, cahiers, sacs à dos, trousses et autres matériels scolaires en bon état pour les distribuer aux enfants des écoles sur place. Depuis hier, il est possible de déposer ce type de dons à l’accueil de Saintes Grandes Rives, 12 boulevard Guillet Maillet à Saintes, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.