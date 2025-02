Rochefort accueille depuis hier le Festival international d’échecs. Une compétition importante qui va se dérouler jusqu’à vendredi prochain. C’est la 23e édition. 350 joueurs, amateurs et grands maîtres d’échecs, vont s’affronter tout au long de la semaine au Palais des congrès. Philippe Giambiasi, président du club l’Échiquier rochefortais, qui organise l’évènement, nous en parle :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/02/fesival-echecs.mp3 Début des parties ce mardi à 9h et 14h, demain et jeudi à 14h30, et vendredi à 9h30, avant la remise des prix à 15h. Parties éclairs demain soir à 20h30. L’entrée est libre.