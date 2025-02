L’ouverture ce lundi d’un procès hors normes à Vannes, dans le Morbihan. Celui de l’ex-chirurgien de Jonzac Joël Le Scouarnec, accusé d’avoir violé et agressé sexuellement près de 300 victimes, en majorité des enfants. C’est la plus grande affaire de pédophilie en France. Déjà condamné par la cour d’assises de la Charente-Maritime à Saintes en 2020 à 15 ans de réclusion criminelle pour des faits similaires, Joël Le Scouarnec, 74 ans, encourt cette fois jusqu’à 20 ans de prison.

C’est en Bretagne, à Vannes, devant la cour criminelle du Morbihan, que vont se dérouler les débats. Le procès de Joël Le Scouarnec, jugé pour la plus grande affaire de pédocriminalité en France, s’ouvre ce lundi pour une durée prévisionnelle de quatre mois. Un procès hors normes au vu de nombre des victimes qui ont été identifiées par les enquêteurs dans cette affaire. L’ex-chirurgien de Jonzac est accusé de viols et d’agressions sexuelles sur 299 mineurs d’une moyenne d’âge de 11 ans. Des faits commis pendant des décennies, durant toute sa carrière de 1989 à 2014, dans de nombreux hôpitaux français, notamment en Bretagne. L’ancien spécialiste de la chirurgie digestive, qui est passé à plusieurs reprises entre les mailles du filet, malgré une condamnation en 2005 pour détention d’images pédopornographiques, avait également exercé en Charente-Maritime. Les victimes ont pu être identifiées grâce aux journaux intimes découverts à son domicile, dans lesquels il avait consigné la plupart de ses actes pédophiles.

C’est grâce au témoignage d’une petite fille de 6 ans à laquelle Joël Le Scouarnec avait montré son sexe qu’il est interpellé en mai 2017.

Condamné à 15 ans de prison en 2020 par la cour d’assises de Saintes pour abus sexuels sur mineurs, le mis en cause encourt cette fois 20 ans de réclusion criminelle.