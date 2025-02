C’est ce week-end qu’a lieu l’ouverture du Salon de l’agriculture Porte de Versailles à Paris. Un rendez-vous incontournable pour tous les professionnels du secteur en France. Et la Charente-Maritime sera bien représentée, avec la présence notamment des ostréiculteurs affineurs du bassin Marennes-Oléron. Huit d’entre eux sont d’ailleurs candidats cette année au Concours général agricole et soumettront à un jury professionnel et amateur leurs produits et savoir-faire.

Et puis, l’Asinerie du Baudet du Poitou de Dampierre-sur-Boutonne, qui œuvre à la préservation des races mulassières poitevines, participe également au Trophée National de l’Âne. C’est Lâne du Parc qui représentera les couleurs de son écurie.

En effet, « Lâne du Parc » de l’Asinerie du Baudet du Poitou participera au Trophée National de l’Âne, dans le cadre du Salon International de l’Agriculture, dont il sera le représentant officiel des Baudets du Poitou, opposé aux 7 autres races d’ânes françaises. Ce trophée comporte 3 épreuves : le bât qui a lieu ce samedi et qui consiste au transport de charges lourdes, la traction de précision mardi prochain et l’épreuve d’attelage maniabilité le 27 février.

Ce jeune Baudet du Poitou de 4 ans et d’1,46 mètre, fait partie du pool d’ânes d’animation polyvalents de l’Asinerie pour toutes les activités et quelques travaux en fonction des besoins.

Depuis plusieurs semaines, « Lâne du Parc » s’entraîne au travail de traction, avec passage entre les plots et parcours de précision, afin de montrer ses capacités de travail très minutieux, sa complicité et sa confiance envers son meneur. Il s’entraîne également à l’attelage, en tentant de passer le plus rapidement possible un nombre de portes bien précis.

Coup d’envoi des épreuves à partir de demain au Salon de l’agriculture à Paris.