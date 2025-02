Un concert pour Mayotte. La Ligue des droits de l’Homme, avec le soutien du Secours populaire français, de la FSU, SOLIDAIRES 17 et de l’Union locale de la CGT, lance un appel à solidarité en faveur du peuple mahorais, sinistré suite au passage du cyclone Chido le 14 décembre dernier. Elle organise ce soir un concert avec Tao Ravao et Vincent Bucher pour collecter des fonds. Les artistes comme les techniciens renoncent à leur cachet. Les dons seront reversés au Secours populaire français pour aider les habitants sur place. En ouverture, un texte sera lu par Jean-François Roth qui a travaillé à Mayotte pendant trois ans, et qui est retourné sur l’île la veille du cyclone. Rendez-vous est donné à 19h au théâtre Geoffroy-Martel.