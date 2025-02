Olivia Ruiz et Cali rejoignent Pascal Obispo pour le prochain Surgères Brass festival. Les organisateurs de l’évènement, qui aura lieu du 24 au 26 juillet, viennent de dévoiler la suite de la programmation. Trois grosses têtes d’affiche sont donc annoncées pour ce festival qui ne devrait pas laisser le public indifférent. La billetterie pour la première soirée et le pass trois jours est disponible. Pour les deux soirées suivantes individuellement, il va falloir encore patienter.

Le Brass festival, c’est l’évènement de l’été à Surgères. Cette année, la 9e édition aura lieu les 24, 25 et 26 juillet, toujours au cœur du parc du château. On pourra donc compter sur la présence de Pascal Obispo en ouverture, le jeudi soir. Annoncé depuis le mois de décembre, le chanteur de « Lucie » et « Fan » proposera de découvrir ou redécouvrir les plus grands classiques de sa carrière, dont certains n’ont encore jamais été interprétés sur scène. Une expérience unique et intimiste au plus près de l’artiste. Le lendemain, c’est la chanteuse de « La femme chocolat » Olivia Ruiz qui viendra présenter une musique parfaitement équilibrée entre rythmes latins et grondements électroniques. Enfin, Cali viendra assurer le concert de clôture, en fanfare pour fêter les 20 ans de la sortie de son premier album « L’amour parfait ». Un concert qui s’annonce comme un grand moment de musique et de partage.

Voilà donc deux nouveaux artistes emblématiques de la scène française qui complètent richement cette programmation.

N’attendez plus pour réserver. Pour le moment, seuls les billets pour la soirée du jeudi avec Pascal Obispo et le Pass pour les trois jours sont disponibles. Les places pour vendredi et samedi soir le seront prochainement.

Et rendez-vous sur surgeresbrass-festival.com. Au total, 13 concerts seront proposés dont 7 gratuits.