L’APIEEE virée de la Commission locale de l’eau de la Boutonne. L’association environnementale, basée à Chizé, dans les Deux-Sèvres, vient d’apprendre sa radiation par arrêté, suite à une décision de la préfecture de la Charente-Maritime qui vient de publier la nouvelle composition de cette instance de gestion de l’eau de la Boutonne. Et surprise, l’APIEEE ne fait plus partie du collège des usagers, après y avoir siégé pendant plus de 30 ans. Son siège a été attribué à une autre association. Sa présidente Joëlle Lallemand ne comprend pas une telle décision, même si elle a bien une idée sur la question :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/02/apieee.mp3 Une décision qui intervient dans un contexte préoccupant de forte dégradation de la ressource en eau.