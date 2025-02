L’activité des urgences suspendue à la Polyclinique de Saint-Georges-de-Didonne, près de Royan. Depuis jeudi dernier, l’accueil est temporairement fermé et le sera pendant plusieurs mois. En cause : des difficultés de recrutement et de maintien d’une qualité de service pour garantir la prise en charge des patients.

Le service des Urgences à la Polyclinique de Saint-Georges-de-Didonne est confronté à des difficultés de recrutement du personnel médical et paramédical et à des discontinuités de service qui ne permettent pas de garantir aux patients le niveau de qualité et de sécurité des prises en charge requis. Malgré des échanges réguliers entre l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine et le groupe privé Vivalto, gestionnaire de la polyclinique, pour apporter des mesures correctives, il a été acté qu’il était impossible d’envisager un retour rapide aux conditions normales de fonctionnement et de sécurité. Dans ce contexte, l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine a pris la décision d’une suspension temporaire de l’accueil des Urgences sur ce site de la polyclinique depuis jeudi dernier. La durée de la suspension est d’au moins plusieurs mois, incluant l’été prochain. La continuité de la prise en charge des patients continue d’être assurée. Ces derniers seront accueillis au sein des 2 autres sites du territoire, c’est-à dire aux Urgences du Centre hospitalier de Royan et de la clinique Pasteur de Royan.

Il est recommandé d’appeler le 15 pour bénéficier de l’orientation la plus adaptée.