La collecte des déchets a repris normalement ce matin dans plusieurs communes de Charente-Maritime où le service a été interrompu hier pour cause de grève. À l’appel du syndicat Force ouvrière, une quarantaine d’agents du syndicat mixte Cyclad a cessé le travail ce lundi pour réclamer de meilleures conditions de travail et de rémunération. Mais une rencontre dans l’après-midi entre les représentants du personnel FO et les élus de Cyclad a permis de mettre fin au mouvement qui a été levé vers 19h30. Une nouvelle réunion est programmée le mois prochain (mi-mars), après la constitution des groupes de travail par métiers prévus par le Comité Social Territorial du 16 décembre.