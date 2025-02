Violette Dorange, superstar du Vendée globe. La Charentaise-Maritime est devenue hier la plus jeune navigatrice à terminer la course en solitaire autour du monde, sans assistance et sans escale. Elle a été accueillie aux Sables-d’Olonne par des dizaines de milliers de spectateurs venus l’acclamer. Bien plus que pour l’arrivée du vainqueur même du Vendée globe Charly Dalin. Il faut dire que la jeune femme, originaire de Pont-l’Abbé-d’Arnoult et native de Rochefort, a su mobiliser et fédérer autour de son aventure et de son « Everest des mers ». À seulement 23 ans, Violette Dorange, la benjamine de la course, termine à la 25e place, après 90 jours, 22 heures, 37 minutes et 9 secondes en mer, à bord de son bateau.