Le Syndicat Mixte Cyclad informe les habitants des communes suivantes que la collecte des déchets n’a pas lieu aujourd’hui en raison d’un mouvement social affectant le service public de collecte : ordures ménagères pour Bouhet, Forges, Virson, Vouhé, Le Gué d’Alléré, Surgères centre, et emballages pour la Devise, Saint Georges du Bois, Breuil la Réorte, Genouillé, Saint Crépin, Nuaillé d’Aunis, Ferrières et Saint Sauveur d’Aunis. Merci de rentrer les bacs.

Le Syndicat Mixte Cyclad met tout en œuvre pour assurer un retour à la normale dans les meilleurs délais. Le dialogue se poursuit avec les agents afin de trouver des solutions permettant de rétablir le service de manière optimale.

Afin de limiter l’impact de cette situation, les usagers peuvent trier tous les biodéchets (épluchures, restes de repas…) dans les bornes d’apport volontaire en Aunis. Les ordures ménagères (sans biodéchets putrescibles) et les emballages peuvent être conservés plus aisément.

Nous remercions les habitants pour leur compréhension et leur civisme durant cette période. Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à consulter le site internet cyclad.org ou à contacter le 05 46 07 16 66. Le Syndicat Mixte Cyclad