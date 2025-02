À Surgères, l’association Jordanoff auto sport organise deux lotos samedi 22 février, à 20h30, et dimanche 23 février, à 14h30, à Castel Park. Il sera animé par Christophe et préparé par Viviane. 43 quines. 1er lot à 600€. 2€ le carton, formule à 15 et 20€ et surprise. Partie spéciale à 4€ le carton et 10€ les 3 pour un lot de 400€. Cagnotte à 2€ et 5€ les 3 pour de lots de 20, 30 et 50€. Sur place tombola et restauration. Renseignements et réservations au 06 33 02 91 00. Ouverture des portes le samedi à 19h et le dimanche à 13h.