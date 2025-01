« Forêts vivantes, forêts vivables » : c’est le thème d’une conférence proposée samedi prochain à Fouras par l’association « À fleur de marée, balades nature » et animée par le spécialiste Alain Persuy. L’occasion d’en savoir plus sur ces écosystèmes fragiles qui sont menacés, et d’apprendre à les connaître pour mieux les protéger. Anne Richard est botaniste et responsable de l’association. Elle nous en parle :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/01/foret.mp3 Rendez-vous à 15h30 à la maison des associations à Fouras, salle Duplais Destouches. L’entrée est libre et gratuite. La conférence sera précédée à 14h de l’assemblée générale de l’association « À fleur de marée ».