Un jeune marin de 22 ans est tragiquement décédé en mer dans la nuit de dimanche à lundi, après le naufrage d’un bateau de pêche au large d’Oléron. Vers 3h du matin, le fileyeur « La Rose des vents », à bord duquel il travaillait, a été retourné par une vague, alors qu’il se trouvait près des côtes de La Brée-les-Bains. Le patron du navire a pu regagner le rivage à la nage, mais pas son employé. Alerté, le Cross d’Etel a envoyé des secours. L’hélicoptère Dauphin de la Marine nationale et une vedette de la SNSM se sont rendus sur place. Après plusieurs heures de recherche, le corps de la victime a été localisé à la mi-journée et repêché par les pompiers. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ce drame.