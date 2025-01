La Rochelle a frôlé l’exploit hier en Champions cup, lors de la réception du Leinster. Les Maritimes ont manqué la victoire de peu et se sont de nouveau inclinés face aux Irlandais. Le score : 14 à 16, à l’issue de cette 3e journée de la phase de poule. Première défaite de la saison pour les Rochelais, après un succès à Bath, en Angleterre, et une victoire à domicile face à Bristol. Les Jaune et Noir conservent leur 2e place, avant un dernier match à Trévise, en Italie, samedi prochain à 18h30.