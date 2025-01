C’est un évènement très attendu par les élèves et leurs familles. Le salon Passerelle s’ouvre aujourd’hui pour deux jours à La Rochelle. Un rendez-vous important pour les lycéens et les étudiants en quête d’orientation, de formations et de rencontres avec des professionnels pour mieux envisager leur avenir. Et à quelques jours de l’ouverture de la plateforme Parcoursup, c’est l’évènement à ne pas manquer. 140 exposants sont attendus.

Devant la multiplicité et la richesse de l’offre de formations, il est nécessaire, voire indispensable, de s’informer, comprendre, et d’être accompagné pour prendre des décisions d’orientation de manière éclairée. Organisée par le magazine l’Etudiant, en partenariat avec la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale de la Charente-Maritime, la Région Nouvelle-Aquitaine, la Communauté d’agglomération de La Rochelle et La Rochelle Université, cette 33ème édition du salon Passerelle est LE rendez-vous dédié aux lycéens et étudiants en recherche d’informations sur leur orientation. Devenu incontournable, cet évènement, qui a lieu tous les ans en début d’année, permet aux futurs étudiants, mais également à leurs parents, de faire le plein de conseils pour aborder les questions d’orientation et de choix d’études le plus sereinement possible. L’occasion d’obtenir des réponses concrètes et directes, à quelques jours de l’ouverture de la plateforme Parcoursup. « Passerelle » permet de s’informer sur les possibilités de poursuite d’études et s’adresse aux lycéens dès la classe de seconde et aux étudiants de tous niveaux. Il offre la possibilité de discuter avec les représentants d’établissements, des étudiants, des alternants, de recueillir des conseils auprès de spécialistes et d’assister à des conférences. Des organismes de formation provenant de différents secteurs proposant des formations en cursus classique ou en alternance se mobilisent et se mettent à la disposition des visiteurs pour les accompagner dans leurs démarches et l’élaboration de leur projet de formation.

Rendez-vous à l’espace Encan de La Rochelle aujourd’hui et demain de 9h à 17h. L’entrée est gratuite.