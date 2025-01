C’est à partir du 16 janvier que débute le recensement de la population en France. À Rochefort, une équipe de 6 agents ont été engagés pour accomplir cette mission. Munis d’une carte tricolore signée par le maire, ils vont aller à la rencontre des habitants. Cette collecte, qui concerne 8% des foyers, se déroulera jusqu’au 22 février prochain. Ces derniers seront prévenus par courrier. Des codes leurs seront remis pour un recensement par internet, plus simple et plus rapide. Pour rappel, les chiffres du recensement permettent de connaître les besoins de la population actuelle en termes de transports, logements, écoles, établissements de santé et de retraite.