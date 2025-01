Les travaux avancent au Futuroscope pour l’ouverture en avril de la nouvelle grande attraction du parc picto-charentais. « Mission Bermudes » devrait voir le jour au printemps prochain. Comme son nom l’indique, elle fait référence au fameux triangle des Bermudes et à sa malédiction. À bord d’un aéroglisseur, les visiteurs seront transportés dans une aventure sensationnelle de type roller-coaster, avec des décors immersifs.

Après une saison estivale qui a vu le lancement du nouveau parc aquatique Aquascope, une fréquentation au rendez-vous et déjà plusieurs récompenses internationales, le Futuroscope a déjà les yeux rivés sur 2025, année qui verra l’aboutissement du plan d’investissement sur cinq ans à 300 millions d’euros comprenant déjà « Objectif Mars » en 2020 et « Chasseurs de tornades » en 2022. « Mission Bermudes » sera donc la grande nouveauté de cette nouvelle année au Futuroscope. Cette attraction aquatique à sensations proposera aux visiteurs du parc picto-charentais de vivre une aventure inédite qui les emmènera au cœur du triangle des Bermudes. À bord d’un aéroglisseur, ils embarqueront pour une quête épique à la recherche d’aventuriers disparus. Cette expérience familiale sera truffée d’effets spéciaux aquatiques comme des brumes mystérieuses, des explosions spectaculaires, des rapides et une plongée vertigineuse. Le tout dans des décors ultra-immersifs. Grâce à une technologie innovante de grand huit aquatique, couplée à des effets spéciaux impressionnants et des décors fascinants, cette aventure promet de réunir tout le savoir-faire du Futuroscope.