C’est la bonne nouvelle de ce début d’année. Traverser le pont de l’île de Ré coûte deux fois moins cher en hiver. Hier, une nouvelle tarification est entrée en vigueur. Et désormais, l’aller-retour passe de 8 à 4 euros. Il s’agit du nouveau tarif basse saison qui s’applique du 15 novembre au 1er mars. En contrepartie, le prix va doubler lors des week-ends très fréquentés du mois de mai, passant de 8 à 16 euros, soit le tarif de haute saison. Le péage en moyenne saison du 2 mars au 14 juin et du 16 septembre au 14 novembre reste à 8 euros. L’objectif est de dynamiser la fréquentation de l’île durant la période la plus calme.