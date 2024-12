Yannick Bestaven abandonne. Le dernier vainqueur du Vendée globe n’ira pas jusqu’au bout de la course cette fois. Victime d’une avarie majeure sur le système de barre de son bateau, le skipper rochelais, qui a fêté ses 52 ans samedi, est contraint de renoncer à poursuivre la course autour du monde en solitaire, sans assistance et sans escale. Il était 11e ce matin au dernier classement, juste avant l’annonce de son abandon. Après réparation de son bateau, il devrait reprendre la mer pour terminer la course mais hors compétition.