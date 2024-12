La fermeture ce lundi des urgences du centre hospitalier de Saint-Jean-d’Angély. En raison du manque de personnel, l’accueil est temporairement fermé aujourd’hui de 8h à 20h. Il n’a pas été possible de trouver de renforts médicaux pour la journée malgré les efforts de recrutement, et il manque de soignants pour pouvoir assurer la bonne continuité du service. « Cette décision, prise à titre préventif, vise à garantir la sécurité et la qualité de prise en charge des patients actuellement hospitalisés au sein de l’établissement », indique la direction dans un communiqué. Les patients doivent donc obligatoirement contacter le Centre 15 ce lundi pour être orientés vers une structure adaptée. L’activité reprendra normalement après 20h.