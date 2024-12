Une commune nouvelle verra le jour le 1er janvier prochain en Charente-Maritime. Il s’agit de Rives-de-Boutonne, fusion de deux villages des Vals de Saintonge, Nuaillé-sur-Boutonne et Saint-Georges-de-Longuepierre, situés près de Saint-Jean-d’Angély.

À compter du 1er janvier 2025, la commune nouvelle de Rives-de-Boutonne verra le jour dans le département de la Charente-Maritime. Cette création résulte de la fusion des communes de Nuaillé-sur-Boutonne et de Saint-Georges-de-Longuepierre, conformément à l’arrêté préfectoral du 30 septembre 2024. Rives-de-Boutonne conservera les périmètres des communes de Nuaillé-sur-Boutonne et de Saint-Georges-de-Longuepierre. Elle fait partie de l’arrondissement de Saint-Jean-d’Angély et du canton de Matha. La mairie sera située dans les locaux de l’ancienne mairie de Nuaillé-sur-Boutonne, au 12 bis route d’Aulnay. Jusqu’aux prochaines élections municipales prévues en 2026, le conseil municipal sera composé des membres des conseils municipaux des deux anciennes communes. Le nouveau conseil municipal se réunira prochainement pour élire le maire et les adjoints de la commune nouvelle. La fusion portera le nombre d’habitants à 420.