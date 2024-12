Un accident entre un poids lourd et plusieurs voitures s’est produit cette nuit sur la RD 137 dans le sens La Rochelle-Rochefort, à hauteur du Vergeroux. Peu après 3h du matin, plusieurs véhicules sont entrés en collision dont un camion transportant 230 bovins. Le bilan fait état de quatre blessés dont un grave. Une personne s’en est sortie indemne. Les animaux n’ont pas été blessés. Pompiers et gendarmes se sont rendus sur les lieux de l’accident. Une déviation a été mise en place le temps de l’intervention des secours. L’épais brouillard serait en cause.