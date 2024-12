À Surgères, une collecte de sapins de Noël naturels est lancée. Il est possible depuis hier de les déposer dans des bennes prévues à cet effet. Trois ont été installées rue Hélène de Fonsèque, rue de la Grève et sur le parking du Castel park. Elles vont y rester jusqu’au 6 janvier. Les sapins doivent être nus, sans flocage ni peinture et dépourvus de sacs et de décorations. Ils seront broyés pour enrichir les parcelles de la ville.