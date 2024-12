C’est ce dimanche qu’a lieu la traditionnelle Baignade des banquisards à Châtelaillon-Plage. L’occasion pour les 600 participants attendus à cette 15e édition de prendre un dernier bain de mer cette année, dans une eau à 12°, et de faire une bonne action au profit des enfants hospitalisés, dans une ambiance festive à deux jours du réveillon du Nouvel an. On en parle avec Jean-Christophe Mercorelli, directeur de la station balnéaire de Châtelaillon-Plage :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/12/baignade-banquisards.mp3 Rendez-vous dès 14h sur la plage de Châtelaillon. Les baigneurs se jetteront à l’eau à 15h.