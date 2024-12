Mouvement social ce jeudi contre la casse industrielle en France. 150 000 emplois sont menacés dans le pays, selon la CGT qui a lancé un appel à la grève et à la mobilisation. De nombreux rassemblements sont organisés aujourd’hui. Trois en Charente-Maritime, à 10h30 place du Commandant de la Motte rouge à La Rochelle, devant le palais de justice de Saintes et esplanade Jean-Louis Frot à Rochefort. Le syndicat réclame un moratoire sur les licenciements et un plan national de maintien et de relocalisation des entreprises.