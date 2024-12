Le lancement hier d’une navette gratuite pour faire le tour du centre-ville de La Rochelle. Pendant les fêtes, la Ville met gracieusement à disposition des habitants et des visiteurs un service de mobilité électrique. L’occasion de faire des emplettes sans se prendre la tête avec la circulation et le stationnement. Après une phase de test jusqu’au 22 décembre, le service reviendra l’été prochain pour être pérennisé.

À l’occasion des fêtes de Noël, les habitants et les visiteurs vont pouvoir emprunter librement cette nouvelle navette en bus électrique de centre-ville. Celle-ci empruntera un itinéraire desservant, toutes les 20 minutes environ, 8 stations dont la Grosse horloge, la place de Verdun et le marché central sur une plage horaire de 9h à 19h30 les mercredis et week-ends, et de 13h30 à 19h30 le reste de la

semaine. Après cette première phase de test, qui s’achèvera le 22 décembre, ce nouveau service sera pérennisé à l’été 2025 sur un itinéraire légèrement modifié. La navette ne passera plus sous la Grosse horloge, mais empruntera la rue Léonce Vieljeux dont la restauration sera alors achevée. La Ville de La Rochelle aura notamment fait l’acquisition des véhicules qui assureront ce service. Durant cette expérimentation, un questionnaire accessible par QR code et en ligne sera proposé aux usagers. Leur avis permettra de perfectionner le dispositif.

À noter que cette navette gratuite est accessible aux personnes à mobilité réduite.