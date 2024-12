Le premier Festival international du cirque bat son plein à Périgny, près de La Rochelle. Durant tout ce mois de décembre, un chapiteau chauffé de 1 400 places est installé en plein cœur du parc des Coureilles pour proposer 2h de spectacle au public les mercredis, samedis et dimanches, et tous les jours pendant les vacances scolaires jusqu’au 31 décembre. Judicaël Vattier en est à l’origine. Il nous raconte comment est né ce projet :

Une vingtaine d’artistes venus de tous horizons présentent leurs numéros. Certains sont passés à la télé dans « La France a un incroyable talent » ou « Le plus grand cabaret du monde ». Et puis on note la participation exceptionnelle du comédien Martin Lamotte, parrain et clown de l’événement. Judicaël Vattier :

À 77 ans, Martin Lamotte joue pour la première fois de sa carrière un rôle de clown dont il a toujours rêvé. Judicaël Vattier :

Objectif désormais pour Judicaël Vattier : pérenniser cet évènement à Périgny. Toutes les infos pratiques sont sur cirqueperigny.fr.

