Le lancement avant-hier des travaux de modernisation et d’extension du Centre de valorisation organique de Périgny. Afin de répondre aux enjeux réglementaires et écologiques de tri des biodéchets, la Communauté d’Agglomération de La Rochelle se dote d’un nouvel équipement pour remplacer l’Unité de compostage. Le chantier s’achèvera en février 2026. La collectivité investit 17,8 millions d’euros pour passer d’un site en plein air de compostage d’une partie seulement des déchets verts à un site sous bâtiment de compostage de l’ensemble des biodéchets.

L’Unité de compostage de Périgny, qui est désormais fermée au public depuis le mois de mai, a été construite en 2000 pour répondre au traitement des déchets verts. Elle reçoit près de 20 000 tonnes d’herbe de tonte, de branchages et de feuilles par an, et permet d’en transformer 8 à 9 000 en compost. L’excédent est envoyé vers d’autres centres de compostage du département. Le Centre de valorisation organique pourra traiter 26 000 tonnes de biodéchets par an, correspondant aux besoins estimés sur le territoire : 20 000 tonnes de déchets verts et 6 000 tonnes de déchets alimentaires. Le site actuel de 25 800 mètres carrés sera étendu de 12 000 mètres carrés.

Dans l’actuelle Unité de compostage, les phases de broyage, fermentation, maturation et tamisage sont réalisées à l’air libre. Le broyage nécessite un apport important d’eau. Le brassage, pour aérer le mélange pendant la fermentation, est mécanique. L’ensemble du cycle dure 5 mois. Le Centre de valorisation organique présentera des performances environnementales et énergétiques nettement supérieures. La transformation des déchets sera réalisée sous bâtiments et tunnels munis d’un système de filtration des poussières, gaz et odeurs. Elle sera automatisée avec insufflation d’air et arrosage maitrisé pendant la phase de fermentation. Le temps de compostage sera réduit de moitié.

À noter également que les conditions de travail et de sécurité des agents seront considérablement améliorées, ainsi que le confort des riverains. Comme au Centre de tri Altriane de Salles-sur-Mer, un circuit pédagogique sera ouvert pour mieux comprendre l’importance du tri des biodéchets.