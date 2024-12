Après l’adoption de la motion de censure mercredi, la Ville et l’Agglomération de La Rochelle reportent les débats d’orientations budgétaires. Le maire et président Jean-François Fountaine ne souhaite pas entamer les discussions dans un contexte politique incertain et inédit, provoqué par la chute du gouvernement Barnier. Ce gouvernement qui prévoyait une baisse de 4,5 millions d’euros pour la Ville et 4 millions pour l’Agglo, dans le cadre de son Projet de loi de finances 2025. Le futur budget est désormais gelé, et les débats ont été reportés sine die.