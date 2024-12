Forte mobilisation des enseignants hier dans l’Académie de Poitiers. Le taux de participation au mouvement de grève dans la fonction publique s’élève à près de 36% dans le premier degré, et 22,29% dans le second degré. Second degré où le nombre de grévistes dans les collèges est le plus élevé avec 29,09%. La moyenne pondérée pour les autres personnels de l’éducation nationale s’élève à 12,81%.