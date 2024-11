La CPTS de La Rochelle organise cet après-midi l’évènement « Bien vieillir et alors ? ». Un rendez-vous grand public pour découvrir toutes les solutions afin de favoriser le bien vieillir dans les domaines de la santé, de l’habitat, de la mobilité et des finances. Des stands d’information et des ateliers seront proposés, ainsi qu’une conférence animée par le Dr Gérald Kierzek. Élodie Zamboni est coordinatrice de la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé. Elle nous en parle :

Rendez-vous de 13h à 18h au Bio’Pôle de Léa Nature à Périgny. C’est gratuit et ouvert à tous.