Plus de 500 postes à pourvoir cet après-midi au Forum des emplois saisonniers ostréicoles à Arvert. Des postes principalement dans le conditionnement des huîtres, pendant la période des fêtes de fin d’année. La durée des contrats va de 15 jours à trois semaines.

L’ostréiculture reste une filière qui génère un important besoin de main d’œuvre en période de fin d’année. C’est pourquoi le Département de la Charente-Maritime, avec sa Maison de l’emploi saisonnier, donne rendez-vous ce mardi, de 14h à 17h, à la salle des fêtes d’Arvert. Toute l’année, la collectivité accompagne les saisonniers, et organise avec ses partenaires ce 7e Forum de l’emploi saisonnier ostréicole. L’essentiel de l’offre d’emploi en ostréiculture concerne des postes de manutentionnaires pour le tri, le pesage, le cerclage et le conditionnement des huîtres. Il s’agit de postes ne nécessitant pas de connaissances ni de compétences particulières, et donc accessibles à tous. La durée des contrats va de 15 jours à 3 semaines. Le secteur géographique concerné par l’emploi ostréicole comprend l’île d’Oléron, le Bassin de Marennes et le Pays Royannais. Plus de 500 postes sont à pourvoir. Un CV est indispensable pour rencontrer les recruteurs présents qui recevront les demandeurs d’emploi directement sur place.

Pour les bénéficiaires du RSA, le Revenu de Solidarité Active, le Département permet de cumuler l’allocation avec des revenus saisonniers sur une période de 2 mois ou correspondant à 300 heures de travail sur une année civile.

Rendez-vous cet après-midi de 14h à 17h, à la salle des fêtes d’Arvert, 8 rue du 14 juillet.