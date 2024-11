L’association Les messagères de l’espoir organise son marché de Noël, gourmand et créatif, samedi 30 novembre, de 14h à 19h, et dimanche 1er décembre, de 10h à 18h30, à Castel Park de Surgères. Sur place de nombreux exposants, animation, jeux pour enfants, bar et restauration. Renseignements au 06 33 02 91 00.