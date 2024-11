La mobilisation cette semaine des agriculteurs en colère. Une opération nationale qui commence ce lundi partout en France, à l’appel des deux principaux syndicats de la FNSEA et des Jeunes agriculteurs. Comme l’année dernière, ils entendent dénoncer le traité du Mercosur, futur accord entre l’Union européenne et son équivalent en Amérique du Sud, mais aussi les surcharges administratives et les faibles revenus. En Charente-Maritime, des actions ont été menées dès ce week-end. Des panneaux d’entrée de communes ont été retournés ou bâchés. Mais le plus important reste à venir avec l’opération baptisée « Les Feux de la colère » qui sera menée ce soir et demain, entre 17h et 20h. Les agriculteurs vont allumer des feux sur différents ronds-points, notamment à Royan, Villedoux, Saint-Jean-d’Angély, Pons ou encore Tonnay-Charente. D’autres actions suivront entre mercredi et dimanche, et les prochains jours en fonction des réponses de l’État.