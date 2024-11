Le Téléthon a lieu cette année les 29 et 30 novembre, avec comme parrain national le chanteur Mika. En Charente-Maritime, l’opération caritative, au profit de l’AFM (l’Association française contre les myopathies), est déjà lancée. Plus de 180 animations sont organisées sur l’ensemble du territoire, avec des actions pour collecter des dons proposées dès ce week-end, comme le souligne Catherine Queille, coordinatrice de l’AFM-Téléthon en Charente-Maritime :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/11/telethon-1.mp3 L’an dernier, plus de 290 000 euros ont été collectés grâce aux animations de terrain en Charente-Maritime. L’objectif est de franchir cette année la barre des 300 000 euros, et de récolter toujours plus de dons au profit de la recherche médicale. Ce qui a notamment permis de sauver des petites jumelles du Vergeroux. Catherine Queille :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/11/telethon-2.mp3 Et j’ajoute que les petites jumelles et leurs parents font partie cette année des familles ambassadrices du Téléthon 2024, que l’on peut voir sur les affiches de communication de l’opération nationale.