C’est demain que débute la Semaine européenne de la réduction des déchets. En Charente-Maritime, plusieurs collectivités se mobilisent à cette occasion, avec chacune ses priorités. Cette année, l’anti-gaspillage alimentaire, le réemploi et la réparation sont au cœur des préoccupations.

Du 16 au 23 novembre, le syndicat mixte Cyclad propose six rendez-vous, dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets. L’objectif est de sensibiliser à la réparation et d’encourager le réemploi grâce à des ateliers organisés sur le territoire, comme ce café-réparation proposé ce samedi matin à l’Atelier Cyclab à Surgères. Jeudi après-midi, un atelier de création d’un sac cadeau en tissu est prévu à La Nouvelle laiterie à Saint-Jean-de-Liversay. Et samedi 23 novembre, en matinée, Vals de Saintonge mobilité à Saint-Jean-d’Angély organise un atelier pour apprendre à réparer son vélo.

À Royan, la Communauté d’Agglomération propose ce samedi après-midi à la Maison des associations des jeux autour du tri et de la réduction des déchets. Les visiteurs pourront notamment participer à un escape game anti-gaspi.

Et puis, dans l’agglomération de La Rochelle, collectivités, entreprises, établissements scolaires, associations et particuliers sont invités à promouvoir des pratiques écoresponsables. Cette année, l’accent est mis sur l’alimentation, la consommation durable et le réemploi, avec des animations sur le compostage, des ateliers d’initiation à la couture ou à l’autoréparation de vélos.

Et pour mémoire, sachez qu’un Français jette en moyenne 25kg de nourriture par an, dont 7kg encore emballés.