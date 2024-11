Rencontre avec le jeune Charentais-Maritime Lucas Brault. Tout juste diplômé du CFA de Lagord, près de La Rochelle, et à seulement 18 ans, il participe la semaine prochaine à la finale nationale du 14e Trophée du conseil et de la vente en boulangerie-pâtisserie, qui se déroule du 19 au 21 novembre à Auxerre, dans l’Yonne. Après avoir brillamment remporté les sélections départementales et régionales, il fait partie des 19 finalistes en lice venus de tout le pays pour tenter de décrocher le titre de Meilleur vendeur en boulangerie de France. Pour cela, Lucas devra réussir les épreuves théoriques et pratiques auxquelles il s’est âprement préparé :

Lucas est actuellement vendeur en alternance à la boulangerie Le Talmeunier, dans la zone commerciale de Ferrières-d’Aunis. Un vendeur hors pair pour sa patronne Géraldine Floch qui nous parle de son jeune protégé :

En attendant, l’heure est à la compétition, et Géraldine souhaite à Lucas…

Tous derrière Lucas pour Géraldine Floch qui s’apprête à célébrer deux autres évènements ce week-end. La remise demain du titre de Maître artisan à son mari Pascal, et les dix ans de son commerce qui emploie 34 salariés dont 14 apprentis. C’est dix fois plus qu’en 2014.