À Saint-Hilaire-de-Villefranche, l’association La Neige des ans organise un loto dimanche 24 novembre, à 14h30, à la salle Jean-Garnier. 40 quines. À gagner : 13 bons d’achat de 20 à 250€, des lots de viande, filets garnis, panières d’huîtres, corbeilles de fruits, sacs petit déjeuner et un lot surprise. Sur place 2 tombolas, crêpes et buvette. 1€80 le carton. Renseignements et réservations au 06 23 34 14 65. Ouverture des portes à 13h.